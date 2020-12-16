Мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении в Твери

В Твери ищут Алексея Виноградова, уехавшего на личной машине в неизвестном направлении 14 декабря. Фото: ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

О том, что 30-летний Алексей Виноградов поехал куда-то на личном автомобиле Renault Logan 14 декабря около 18:00 и пропал, сообщают поисковики отряда «Сова» в социальных сетях. В информации указан цвет машины – серебристый, а также госномер – T 583 СМ 69. Информацию об исчезновении разместила у себя в аккаунте и родственница Алексея.

В ориентировке дают такие приметы мужчины: рост 1,7 м, крепкое телосложение, короткие темные волосы с залысинами, серо-голубые глаза.

Пропавший был весь в черном. Шапка, куртка, джинсы, кроссовки.

Какую-либо информацию о том, где находится тверичанин, просят сообщать по телефонам +7-904-001-53-16 и +7-904-014-12-34. Или 112.