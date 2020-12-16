В Твери ушла из жизни учитель музыки Детской школы искусств №2 Людмила Брусова

Прощание с педагогом состоится 17 декабря Фото: vk.com/musicdsi2

15 декабря ушла из жизни преподаватель вокала и сольфеджио Детской школы искусств №2 Людмила Ивановна Брусова. Об утрате сообщает коллектив школы в соцсети.

Людмила Брусова в 1975 году окончила Калининское музыкальное училище по специальности дирижер хора, учитель пения, преподаватель сольфеджио. В ДШИ №2 преподавала вокал и обучала детей игре на фортепиано.

Прощание с педагогом состоится 17 декабря в 9:45 у морга городской больницы №7.