Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

В ДТП пострадали двое взрослых и ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло рано утром, 16 декабря, на 115-м км высокоскоростнойтрассы М-11 "Нева" в Конаковском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, женщина-водитель на иномарке наехала на ограждение. Предположительно, авария произошла из-за неисправности левого переднего колеса.

В результате столкновения пострадала сама водитель, мужчина-пассажир и пятилетний мальчик. Ребенок ехал в детском кресле.

Пострадавшие доставлены в больницу.