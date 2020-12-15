16 декабря на центральных улицах Твери ограничат движение транспорта

В центре Твери ограничат движение и парковку транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 декабря в Твери в связи с проведением праздничных мероприятий к Дню освобождения Калинина в центре города ограничат движение и парковку транспорта. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

Большинство мероприятий пройдут онлайн, но жители смогут возложить цветы к местам воинских захоронений и принять участие в акции "Свеча памяти".

С 10:00 до 11:30 будет перекрыта улица Советская (на участке от Тверского проспекта до Смоленского переулка).

С 11:00 до 13:00 движение ограничат по Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ефимова), по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля), по улице Софьи Перовской (у Обелиска Победы, на участке от улицы Ефимова до моста через реку Тьмаку, в створе улицы Советской).

Парковка на участках ограничена с 5:00 утра 16 декабря и до окончания мероприятий.

В связи с ограничениями схема движения общественного транспорта будет изменена. Владельцам личного транспорта следует заранее планировать маршруты проезда.