Жителя Тверской области будут судить за убийство трех мужчин

Следователи завершили расследование уголовного дела Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя села Михайловское Калининского района.

Мужчину обвиняют в убийстве трех человек. ЧП произошло 2 мая. На участке дома между местным жителем и 39-летним, 34-летним и 30-летним мужчинами произошел конфликт, который начался с потасовки и драки, а завершился убийством. Житель села схватил нож и ударил им нападавшим, повредив жизненно важные органы. Уточняется, что все трое скончались на месте происшествия.

Обвиняемый сообщил следователям, что защищался от группы мужчин, напавших на него и его близких, при этом убивать никого не хотел.

- В настоящий момент все обстоятельства преступления установлены. В ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.