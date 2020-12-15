В прокуратуре Тверской области состоится прием граждан по вопросам миграции

В прокуратуре состоится онлайн-прием граждан Фото: архив "КП"

18 декабря и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тверской области Владимир Александрович Горячев проведет прием граждан.

Мероприятие состоится в режиме видеоконференцсвязи в прокуратуре Тверской области с 14:00 до 16:45.

Прием граждан приурочен к Международному дню мигранта. Граждане смогут задать вопросы по теме соблюдения прав мигрантов.

Предварительная запись по телефону: 8(4822)-50-60-32.