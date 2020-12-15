Колхозникам в Тверской области платили зарплату вдвое реже положенного

Работодатель обязан платить своим сотрудникам дважды в месяц, перечисляя аванс и остаток заработной платы. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Колхозникам из Краснохолмского района Тверской области платили зарплату с серьезным нарушением графика. Это выяснила прокурорская проверка.

Районная прокуратура установила: работникам колхоза имени Куйбышева (там занимаются разведением крупного рогатого скота) выплачивали жалованье не чаще раза в месяц. В то время как закон четко говорит: работодатель обязан платить своим сотрудникам дважды в месяц, перечисляя аванс и остаток заработной платы.

График этих выплат должен быть зафиксирован внутренними документами. Таковых в колхозе не имелось вообще.

В отношении руководства колхоза прокуратура возбудила дело о неполной выплате зарплаты в установленный срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Виновных оштрафовали.

- Председателю колхоза внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В организации разработаны Правила внутреннего распорядка, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.