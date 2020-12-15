В Тверской области вор вывез на санках чужое имущество из частного дома

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 56-летний житель Лихославльского района и сообщил о краже имущества.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, в частный дом заявителя, и выяснили, что злоумышленник разбил окно металлическим прутом, проник внутрь и похитил пневматическое ружье, ковер, магнитолу, посуду и алюминиевые бидоны. Ущерб составил 17 000 рублей. Имущество с участка он вывез на санках.

В ходе розыска фигурант был задержан. Им оказался 37-летний безработный местный житель. Имущество мужчина успел продать, а деньги потратить. Его заключили под стражу.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.