Частицу мощей великомученицы Варвары привезут в Тверь

Не забывайте надеть маску, собираясь в храм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Частицу мощей великомученицы Варвары доставят в Тверь17 декабря 2020 года, в день памяти святой. Тверская епархия приглашает жителей почтить память великомученицы соборной молитвой.

Это можно будет сделать в храме Двенадцати апостолов, куда привезут святыню. Храм находится на улице Советской,10. 17 декабря в 8:40 в храме начнется чтение часов, в 9:00 - литургия. В епархии напоминают всем о необходимости использовать маски или респираторы и соблюдать социальную дистанцию.

Великомученица Варвара родилась в конце третьего века в аристократической языческой семье в Илиополе (Сирия). Девушка по собственной воле приняла христианство, от которого ее пытались отвратить. В том числе - изощренными пытками. Не отступившую от веры Варвару обезглавили в 306 году. Верующие почитают ее как защитницу от внезапной и насильственной смерти.