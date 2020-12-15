Доклад губернатора Тверской Области Президенту России о региональной медицине комментируют врачи

В Тверской области наращивают коечный фонд для больных коронавирусом. Фото: Министерство здравоохранения Тверской области.

15 декабря прошла рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и Президента России Владимира Путина. Одной из тем, которая обсуждалась, стала борьба с коронавирусом. В Тверской области создан и расширяется коечный фонд для больных COVID-19. Кроме того, с 12 октября в регионе действует усиленный масочный режим. Все жители и приезжие должны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

– В Тверской области сформирован необходимый коечный фонд. По запасам он сейчас составляет порядка 15%. Есть «горячий» резерв, мы заблаговременно закупили оборудование, соответственно, сделали кислород, подводку в больницы, которые планируются под ковидные госпитали. Поэтому запас прочности у нас на сегодняшний день достаточный, – сообщил Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Также на данный момент инфраструктуру подготавливают для массовой вакцинации населения препаратом «Спутник V» от коронавируса.

Главный врач Калининской центральной районной больницы Александр Харченко подчеркнул, что в медицинской сфере есть подвижки. Правильным решением он считает назначение нового министра здравоохранения Сергея Козлова. В Калининской ЦРБ в короткие сроки был развернут ковидный госпиталь.

– Буквально в течение месяца мы изменили режим работы Калининской ЦРБ, организовав госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Сейчас у нас увеличивается количество коек для больных на 100 единиц. В течение недели все работы закончатся. Таким образом, в больнице будет 200 коек, – отметил руководитель Калининской ЦРБ Александр Харченко.