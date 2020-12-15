МУП «Косметологическая лечебница» будет реорганизован в Твери

МУП «Косметологическая лечебница» будет реорганизован в ООО. Фото: скрин с видеоролика МУП «Косметологическая лечебница»/www.kosmetologtver.ru.

За реорганизацию МУП «Косметологическая лечебница» в общество с ограниченной ответственностью 15 декабря проголосовали депутаты Тверской городской Думы.

Такое решение вызвано тем, что по федеральному законодательству МУПы в регионах страны должны быть реорганизованы или ликвидированы до 2025 года. Это не касается только тех муниципальных унитарных предприятий, что работают в сфере в сфере естественных монополий, например в ЖКХ. Таким образом, вопроса о реорганизации МУП «ЖЭК» или «Тверьгорэлектро» в нашем городе не стоит.

МУП «Косметологическая лечебница» решено не ликвидировать, а преобразовать в ООО. Как доложили на заседании Тверской Думы, на это может уйти до восьми месяцев.

Реорганизация будет вестись со стопроцентным участием городской администрации.

Причем депутаты тут же проголосовали и за внесение изменений в программу приватизации муниципального имущества города Твери (на 2020-2022 годы), конкретно - за приватизацию МУП «Косметологическая лечебница».

Добавим, что этот МУП один из немногих в Твери является прибыльным.

Вопрос о реорганизации МУП «Аптеки №1» пока отложен. Для голосования по нему необходимо дождаться заключения антимонопольной службы.