Учитель русского языка и литературы школы №29 скончалась в Твери

Учитель русского языка и литературы школы №29 Татьяна Курочкина скончалась в Твери Фото: school.tver.ru

13 декабря 2020 года ушла из жизни учитель русского языка и литературы высшей категории, Почетный работник общего и среднего образования РФ Татьяна Михайловна Курочкина. Некролог появился на сайте школы.

- За годы работы в школе Татьяна Михайловна зарекомендовала себя настоящим профессионалом, творческим, эрудированным, увлеченным своим делом педагогом. Она умела найти индивидуальный подход к каждому учащемуся, - вспоминают о ней коллеги. - В наших сердцах навсегда останется память о доброй, заботливой, энергичной, деятельной женщине, замечательном учителе и замечательном человеке.

Администрация школы выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Курчкиной.