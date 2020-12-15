За пьяную езду привлекли к ответственности 53 водителя в Тверской области

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 11 по 13 декабря на территории Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

По итогам рейда Госавтоинспекторы привлекли к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения 53 водителей. Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 16 водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о таких фактах по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).