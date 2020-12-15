В районе Тверской области открыли новый детский сад

Новый детский сад рассчитан на 60 детей Фото: ПТО

В поселке Ривицкий Максатихинского района Тверской области открыли новый детский сад. Учреждение построено в рамках нацпроекта "Демография".

Детский сад рассчитан на детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет. Сейчас в нем 60 воспитанников. Группы полностью укомплектованы.

Здание современное, двухэтажное, оборудовано противопожарной системой. На первом этаже - две группы для малышей, медицинский блок, пищеблок, пост охраны и другие помещения. На втором – группа для ребят постарше. Там же расположены музыкальный и спортивный залы, кабинеты. Территория сада обнесена забором. На ней есть три площадки с верандами, спортивный блок и крытая площадка для колясок и санок.

Всего в Максатихинском районе дошкольное образование предоставляется 578 детям. Для ребят в возрасте от 3 до 7 лет обеспечен 100%-ный охват дошкольным образованием.

- Создание современной социальной инфраструктуры необходимо для того, чтобы люди оставались жить и работать на малой родине, – считает губернатор Игорь Руденя.