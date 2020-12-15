В Твери депутаты переименовали проспект 50 лет Октября в честь Корыткова

Большинство депутатов Тверской городской Думы проголосовало за переименование проспекта. Фото: ТГД

На заседание Тверской городской Думы 15 декабря депутаты утвердили инициативу о переименовании проспекта 50 лет Октября в проспект Николая Корыткова. Этот человек очень плодотворно руководил регионом в советское время - с 1960 по 1978 годы.

При Николае Корыткове в Тверской (тогда Калининской) области было очень много всего построено: дороги, мосты, заводы, корпуса вузов, жилые дома и т.д.

По инициативе Корыткова началась активная работа по электрификации области. Не только в городах, но и в селах и деревнях появились свет и радио. Это позволило улучшить жизнь людей, резко поднять уровень механизации производства.

Период, когда регионом руководил Корытков, в истории Верхневолжья можно справедливо назвать одним из самых успешных в плане социально-экономического развития. А, возможно, и самым успешным.

Перед голосованием были споры: нужно ли переименовывать проспект именно в этот период, во время пандемии? Тем более - без учета мнения жителей.

Но в итоге 18 депутатов проголосовало "за", трое - "против", еще несколько - воздержались.

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