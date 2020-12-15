Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей

Игорь Руденя рассказал о социально-экономической ситуации в регионе Фото: kremlin.ru

15 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья.

Губернатор доложил главе государства как в регионе борются с коронавирусом, проводят газ, поддерживают бизнес, поднимают сельское хозяйство. - Наша задача сегодня – это увеличение рабочих мест и максимальное замещение трудовых мигрантов собственными ресурсами, – сказал Игорь Руденя.

Глава государства также отметил, что уровень безработицы в Тверской области ниже, чем в среднем по стране.

- Это, конечно, положительная динамика, – подчеркнул Президент.

Губернатор также сообщил, что при федеральной поддержке в регионе активно развивается логистическое направление, во многом благодаря открытию трассы М-11. Это большой плюс и для инвесторов, которые открывают своим производства и создают новые рабочие места. Идет работа по формированию инфраструктурных объектов вдоль трассы, в том числе АЗС и площадки для отдыха.

Подробнее в нашем материале: "Игорь Руденя рассказал Владимиру Путину о положении дел в Тверской области"