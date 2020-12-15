Вниманию граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)

ТФОМС

Полисы ОМС, выданные СГ «Спасские ворота-М», остаются действующими в течение двух месяцев с момента отзыва лицензии. Медицинская помощь по ним оказывается в полном объеме, отказ в оказании медицинской помощи недопустим. В течение этого периода гражданин имеет право самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию из работающих на территории Тверской области. Сведения о гражданах, не осуществивших указанный выбор (замену) страховой медицинской организации, по истечению двух месяцев будут направлены ТФОМС Тверской области в страховые медицинские организации, работающие на территории Тверской области, для замены полиса в установленном порядке.

Список страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Тверской области, размещен на официальном сайте ТФОМС Тверской области в сети «Интернет» tveroms.ru в разделе «Справочная» - «Полезные документы и файлы». По всем вопросам, связанным с заменой полиса ОМС, обращайтесь в контакт-центр ТФОМС Тверской области 8 800 100 88 62 (звонок бесплатный).