Каток на площади Славы в Твери готовят к открытию 16 декабря

Каток на площади Славы готовят к открытию Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери открываются уличные катки. В минувшие выходные, 12 декабря, заработал Губернский каток на тверском Ипподроме.

16 декабря готовится к открытию каток на площади Славы. Лед укладывают тщательно - слой за слоем. В середине установлена большая елка, вечером работает подсветка.

Катание на коньках платное. По информации официальной группы катка в соцсети, со своими коньками покататься стоит 100 рублей. Аренда коньков - 150 рублей, также необходим залог 1000 рублей или паспорт.

Еще один каток заливают в Парке Победы. Дату открытия "Дирекция парков" пока не сообщает, но время работы и расценки уже известны.

Каток будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 22:00. Стоимость проката коньков единая для всех возрастов - 150 руб/час. Для посетителей со своими коньками стоимость катания - 100 руб (безлимитно по времени). Заточка коньков - 200 рублей.