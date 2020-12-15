В Твери в день 79-й годовщины освобождения города пройдет акция «Свеча памяти»

Большинство памятных мероприятий запланировано провести в онлайн-формате, но акция "Свеча памяти" все же пройдет не удаленно, на площади Победы. Фото: архив КП

16 декабря в Твери почтут память тех, кто 79 лет назад освобождал город от войск нацистской Германии.

- Это важная дата в истории города воинской славы Твери и всей нашей страны. Мы все испытываем чувство гордости, что Калинин был первым областным центром, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В этом году в связи с пандемией большинство памятных мероприятий организуют в онлайн-формате.

Однако, как сообщает областное правительство, 16 декабря на городских воинских захоронениях, а также у стелы «Тверь – город воинской славы» и возле Обелиска Победы все же состоятся церемонии возложения цветов.

На площади Победы также запланирована традиционная акция «Свеча памяти».