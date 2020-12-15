В восьми муниципалитетах Тверской области установят новые спортплощадки

Новые спортплощадки устанавливают в Верхневолжье в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Фото: ПТО

В региональном правительстве подвели итоги конкурса на предоставление муниципалитетам субсидий на покупку и установку плоскостных спортсооружений. Их количество увеличивают в Верхневолжье в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Всего на участие в конкурсном отборе поступило 65 заявок. В итоге субсидии получат 24 муниципалитета.

- Если от муниципалитетов поступают заявки на установку спортивных сооружений, значит, они стремятся улучшить ситуацию в своих районах, - считает губернатор Игорь Руденя.

Новые спортплощадки при поддержке области в 2021 году установят в Твери, Бологовском, Селижаровском, Зубцовском районах, Пеновском и Сандовском муниципальных округах, Рыбинском сельском поселении Максатихинского района и Медновском сельском поселении Калининского района.

Дополнительное оборудование для уже имеющихся спортсооружений закупят в Ржеве, Старицком, Жарковском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Торопецком районах, Лесном и Андреапольском муниципальных округах, Кашинском, Вышневолоцком и Нелидовском городских округах, поселке Белый Городок Кимрского района, Краснознаменском сельском поселении Спировского района, Семендяевском сельском поселении Калязинского района и Щербинском сельском поселении Калининского района.

О том, сколько спортплощадок и где установили в этом году, читайте здесь.