Доверчивая жительница Тверской области отдала мошенникам 219 тысяч рублей

Девушка отдала мошенникам 219 000 рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В дежурную часть МО МВД России "Удомельский" обратилась 26-летняя девушка. Потепевшая объяснила, что стала жертвой мошенников. С ней связался незнакомец и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что на имя девушки хотят оформить кредит, чтобы избежать недоразумения, она должна сама его оформить и тут же вернуть.

Потерпевшая взяла займ на 250 000 рублей и сообщила звонившему все коды, которые он запросил, и перевела злоумышленнику 219 000 рублей. После этого связь прервалась, а девушка обратилась в полицию.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.