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Неотложная помощь тверских врачей потребовалась пациенту из Калязина

На вызов вылетал вертолет МИ-8 санаваиции Тверской области
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Помощь санавиации потребовалась пациенту из Калязина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Помощь санавиации потребовалась пациенту из Калязина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

14 декабря привлечение санитарной авиации МЧС России Тверской области потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Калязинской ЦРБ.

В 15:33 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво. Медики осмотрели пациента и приняли решение об оказании необходимой медицинской помощи на месте. Транспортировка больного из Калязина в Тверь не потребовалась.

В 18:31 экипаж вертолета Ми-8 МЧС России совершил посадку на аэродроме Змеево.

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