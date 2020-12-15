Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП под Тверью

В аварии пострадала маленькая девочка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 14 декабря, на 8-м км автодороги Глазково-Мухино Калининского района.

28-летний водитель, управляя автомобидем "ВАЗ 21112", проявил невнимательность к дорожной обстановке, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и столкнулся с "Ниссаном" под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП 4-летняя девочка-пассажир иномарки с полученными травмами доставлена в больницу.