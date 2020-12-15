13-летнего пропавшего подростка нашли в Твери

Никита Цветкова, пропавший 14 декабря, нашелся, мальчик сам пришел в школу. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области.

В областном Следственном комитете уточнили, что мальчик нашёлся, с ним всё в порядке. Никита Цветков явился в школу. В ближайшее время следователи будут общаться с ребёнком в присутствии законного представителя, чтобы уточнить, где он пропадал со вчерашнего вечера.

Напомним, 14 декабря около 17:00 13-летний Никита Цветков попрощался со своим другом у дома на Мигаловской набережной, но к себе домой не пришёл. С того момента начались его поиски.

Проходила доследственная проверка. В поисковой операции участвовали полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.