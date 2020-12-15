Биологи показали берлогу медведицы Пужи в Тверской области

Пужа самостоятельно устроила место для зимовки Фото: vk.com/obrcrussia

Биологи из Центра спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, показали новую берлогу медвежонка Пужи. Место для зимовки медведица обустроила сама.

- Пужа – не первый медвежонок, которого мы оставляем в Центре на зимовку. Поэтому на территории вольера уже есть "готовая" берлога, в сооружении которой принимало участие не одно поколение медвежат. Мы предполагали, что Пужа воспользуется именно этим зимним укрытием, - отмечают работники Центра.

Но Пужа решила иначе, хоть изначально и проявляла интерес к "жилищу". Пужа начала устраивать берлогу под вывороченным корнем упавшей сосны. Несколько дней медведица выгребала песок, собирала подстилку, сгребая все, что ей попадалось под лапы.

Пужа и ее берлога Фото: vk.com/obrcrussia

- Пужа все реже и реже стала отходить от берлоги – медведица либо занималась ее обустройством, либо залезала внутрь и не показывалась из нее часами, - рассказали биологи.

Наблюдательный пункт перенесли, чтобы можно было присматривать за Пужей.

Место для зимовки медведица обустраивала несколько дней Фото: vk.com/obrcrussia

Напомним, Пужа осталась зимовать в Центре, потому что оказалась самым маленьким медвежонком вреди своих собратьев, которых привезли из других регионов. Биологи не стали рисковать и выпускать ее в лес и надеются, что она благополучно перезимует и вернется в дикую природу.