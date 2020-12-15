В Твери из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Утром, 15 декабря, в Твери продолжающийся всю ночь снегопад значительно затруднил движение автомобилистам.

В районах города из-за сложной дорожной обстановки водители встали в пробках, на дорогах - мелкие ДТП.

На дорогу до работы из Московского района в Пролетарский добраться оказалось затруднительно из-за пробки перед Южным мостом со стороны Волоколамского проспекта. О происшествии "КП"-Тверь" сообщили очевидцы.

Снег выпал не только в Твери, но и в районах Тверской области, поэтому нужно быть внимательнее и при движении по региональным дорогам и трассам.

Госавтоинспекция призывает водителей проявить осторожность, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.