13-летнего подростка ищут в Твери

В Твери разыскивают 13-летнего Никиту Цветкова. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области.

Как сообщают в областном Следственном комитете, 14 декабря около 17:00 13-летний Никита Цветков попрощался со своим другом у дома на Мигаловской набережной, но к себе домой не пришёл. В настоящее время о том, где он находится, ничего неизвестно. Ведутся поиски.

Следователи Заволжского района проводят доследственную проверку. Уже выезжали по месту жительства мальчика, беседовали с родителями.

К поисковой кампании также участвуют полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. Сейчас проверяют камеры видеонаблюдения, на которые мог попасть подросток.

Всех, кому известно что-либо о том, где находится Никита Цветков, просят звонить по номеру следователей: +7-930-179-00-69.