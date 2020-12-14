Ветераны Великой Отечественной написали письма школьникам Тверской области

Около 400 обращений разошлют школьникам региона. Фото: ПТО

Близится дата - 16 декабря, 79-я годовщина освобождения Калинина от фашистов. В преддверии праздника в Тверской области проходит трогательная акция: фронтовики пишут послания-напутствия подрастающему поколению.

Уже отпечатано около 400 экземпляров таких обращений. Их рассылают школьникам региона. Участники Великой Отечественной призывают ребят беречь Родину, помнить о цене Великой Победы.

- Проект реализует областной Совет ветеранов. Поддержку в подготовке обращений оказало Правительство Тверской области, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Среди прочих посланий, школьники получат письмо сквозь время - от скончавшегося в ночь на 1 октября 2020 года участника Великой Отечественной, жителя города Ржева Евгения Степановича Книги. Евгений Степанович летом 2020 года принял участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, был там почетным гостем - как ветеран войны и один из тех, кто консультировал в выборе памятника. Тогда же он написал и свое послание молодежи.