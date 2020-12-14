На Октябрьском проспекте в Твери нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Сообщение об обнаружении тела мужчины с признаками криминальной смерти поступило в следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области 14 декабря.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Были изъяты следы и улики, назначены экспертизы. Следователи совместно с сотрудниками полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, 13 декабря, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему несколько ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался у подъезда дома.

Московским межрайонным следственным отделом города Твери регионального СКР возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Ведется следствие.