Губернатор Тверской области поучаствовал в онлайн-форуме «Единой России»

Губернатор Игорь Руденя (на снимке - в центре) стал одним из участников онлайн-форма партии власти. Фото: ПТО

14 декабря состоялся первый социальный онлайн-форум партии «Единая Россия». Его темой стало - развитие добровольчества в стране. Поэтому, помимо чиновников, среди участников онлайн-форума были представители волонтерских центров партии.

Активистов приветствовали Президент России Владимир Путин, председатель партии «Единая Россия», заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Наш регион представлял губернатор Игорь Руденя. Напомним, что он одновременно является и секретарем регионального отделения партии.

Владимир Путин в первую очередь отметил, что работа волонтеров очень востребована в нашей стране:

- Хочу пожелать, чтобы она не прерывалась, чтобы любые инициативы, с которыми вы выступите и сегодня тоже – все они реализовывались.

Дмитрий Медведев сообщил, что волонтерских центрах под эгидой «Единой России» работают около 80 тысяч добровольцев, причем 23 тысячи - это волонтеры-медики.

Больше тысячи добровольцев ( в основном это студенты и ординаторы) в сфере здравоохранения есть в нашем регионе. Из них 338 человек помогают в инфекционных госпиталях.

Всего, по данным единой информационной системы «Добровольцы России», в Тверской области в волонтерских проектах участвуют более 14600 жителей.

В период пандемии участие в добрых делах приняли и представители бизнеса Верхневолжья. Они присоединились к работе волонтерского штаба всероссийской акции «Мы Вместе». Пенсионерам, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами были переданы более 54 тысяч продуктовых наборов.

Добавим, что в апреле-мае 2020 года добровольцы раздали жителям региона более 1 млн бесплатных многоразовых масок.