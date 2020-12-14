Житель Твери устроил пьяный дебош в кафе

В центре Твери росгвардейцы задержали дебошира Фото: Олег ЗОЛОТО

Сигнал тревоги поступил в Управление Росгвардии по Тверской области из кафе на бульваре Радищева в Твери.

Администраторы кафе сообщили росгвардейцам, что один из посетителей находится в нетрезвом состоянии и нарушает общественный порядок. На требование сотрудника вневедомственной охраны прекратить дебош, мужчина отреагировал агрессивно и попытался ударить правоохранителя.

При задержании нарушитель оказал сопротивление и все-таки ударил одного из росгвардейцев. Дебошира доставили в отдел полиции.

По данному факту Московским МСО г. Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело. Мужчина будет отвечать по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".