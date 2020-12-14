В Твери мужчина обокрал соседку по коммуналке

О краже потерпевшая заявила в полицию
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию с заявлением о краже компьютерной техники и ювелирных украшений к полицейским обратилась 47-летняя жительница Твери.
Женщина рассказала, что ее комнату в коммуналке обокрали, пока она находилась на работе. Ущерб составил 18 тысяч рублей.
Правоохранители провели на месте необходимые розыскные мероприятия и установили, что кражу совершил 34-летний сосед по комнате.
Мужчина сознался в преступлении. Ювелирные украшения он сдал в ломбард, а компьютерную технику продал на рынке.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.