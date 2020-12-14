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В Твери судебные приставы арестовали автомобиль должника

Мужчина задолжал 480 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Автомобиль мужчины арестовали за долги

Автомобиль мужчины арестовали за долги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Тверской области находилось разыскное дело в отношении 43-летнего гражданина. Мужчина задолжал коллеге 480 тысяч рублей и не спешил возвращать деньги.

Должник не появлялся по месту жительства, не отвечал на телефонные звонки судебного пристава-исполнителя и скрывал имущество у родственников, чтобы избежать его ареста.

В результате розыска было установлено, что у мужчины есть атомобиль. Приставами транспортное средство арестовано и изъято.