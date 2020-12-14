В Твери пройдет вечер святочного рассказа Фото: vk.com/tvergallery (афиша)

19 декабря в Мемориально-художественном музее Владимира Серова в поселке Эммаусс, 29 состоится вечер святочного рассказа.

В рамках культурной программы выставки "Сказка, рассказанная на ночь" прозвучат лучшие образцы жанра: рождественские истории писателей-юбиляров уходящего года А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина, а также святочный рассказ художника К. А. Коровина.

Читает Алексей Зинатулин.

Вход платный, возраст 12+. Начало в 15:00.