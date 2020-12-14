Почти 2500 тверских предпринимателей определились, на какой налоговый режим перейдут в 2021 году

В тверском регионе подано 1479 заявлений о переходе с ЕНВД на упрощённую систему налогообложения, а также 997 заявлений - на патенты. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД). Поэтому предпринимателям необходимо до конца 2020-го выбрать оптимальный режим налогообложения. Как сообщает областное правительство, в нашем регионе с этим уже определились почти 2500 представителей бизнеса.

На сегодняшний день подано 1479 заявлений о переходе с ЕНВД на упрощённую систему налогообложения, а также 997 заявлений - на патенты.

Добавим, что 3291 предприниматель уже совмещает ЕНВД и упрощённую систему. Так что них переход осуществится автоматически.

6684 компаниям Тверской области еще предстоит определиться с режимом налогообложения.

17 декабря в тверском центре «Мой бизнес» пройдет обсуждение проекта регионального закона о патентной системе налогообложения. Законопроект установит стоимость патента, ставку виды деятельности, разрешённые для использования патента. Предусмотрена прямая трансляция пабликах центра в соцсетях и в YouTube.

Центр также подготовил ресурс, полностью посвящённый переходу с ЕНВД на другие системы налогообложения – ЕНВД69.рф.