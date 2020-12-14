Роспотребнадзор Тверской области рассказал, как выбрать мандарины для новогоднего стола

Хранить мандарины лучше в холодильнике Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В преддверии Нового года Роспотребнадзор рассказал, как выбрать и сохранить мандарины в Тверской области.

- Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно, - советуют специалисты.

Нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника, где температура +6 градусов. Положите мандарины в сетку и следите за влажностью, иначе они засохнут. Не обрывайте с веточек листики, с ними мандарины пролежат дольше.

Перед тем, как попасть на полки магазинов все цитрусовые вместе с упаковкой проходят обработку, поэтому, перед едой фрукты из магазина следует мыть теплой водой с мылом.