Для многодетных семей в Тверской области приоберетно 7500 пожарных извещателей

Для многодетных закуплено 7500 пожарных извещателей Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области продолжается установка пожарных оповещателей в деревянных домах, где проживают многодетные семьи. В 2020 году приобретено более 7500 датчиков.

Работа по данному направлению организована губернатором Игорем Руденей. По его поручению в домах также обеспечено техническое обслуживание и ежегодные проверки работоспособности оповещателей.

Автономные дымовые пожарные оповещатели предназначены для своевременного определения задымления и подачи сигнала тревоги в случае возгорания. Устройства обеспечивают безопасность семей в зимний период при использовании отопительных приборов.

В октябре 2020 года один из таких приборов спас многодетную семью в Спирово. Пожарный оповещатель вовремя подал сигнал, и семья не пострадала.