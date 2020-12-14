Солдаты-срочники сбежали из госпиталя и напились в Твери

В Твери трое военнослужащих попали на гауптвахту за побег из госпиталя и пьянку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверском гарнизонном суде закончили рассматривать дело о нарушении дисциплины троими солдатами, проходящими срочную службу. Нарушители выпивали в военном госпитале. Все трое отправятся на гауптвахту.

Во время судебного заседания срочники рассказали, что однажды ночью в октябре они покинули госпиталь и закупились алкоголем. После возвращения в лечебное учреждение двое из них распили горячительное. Свою вину солдаты признали.

Вся троица отрицательно характеризуется по службе, поэтому одному из них назначили 10 суток дисциплинарного ареста, а двоим – по 25 суток на «губе».

Постановление пока не вступило в законную силу.