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Полицейские нашли у нарушившего правила водителя пакет с наркотиками в Тверской области

Инцидент произошел в Лихославльском районе
Семён ЛЕГКОВ
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В Тверской области у нарушителя правил дорожного движения были с собой наркотики.

В Тверской области у нарушителя правил дорожного движения были с собой наркотики.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сотрудники ГИБДД, остановившие машину, нарушившую ПДД, обратили внимание на неадекватное поведение 25-летнего автомобилиста. Кроме того, у него в машине валялось подозрительно много зажигалок. Решено было досмотреть транспортное средство.

В результате под водительским сидением полицейские обнаружили сверток с порошком. Экспертиза показала, что это 0,38 грамма синтетических наркотиков.

Правонарушителя доставили в Московский отдел полиции Твери. Там мужчина признался, что приобрел «синтетику» через интернет.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Тверской области грозит до трех лет тюрьмы.

Криминал