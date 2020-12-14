Полицейские нашли у нарушившего правила водителя пакет с наркотиками в Тверской области

В Тверской области у нарушителя правил дорожного движения были с собой наркотики. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Сотрудники ГИБДД, остановившие машину, нарушившую ПДД, обратили внимание на неадекватное поведение 25-летнего автомобилиста. Кроме того, у него в машине валялось подозрительно много зажигалок. Решено было досмотреть транспортное средство.

В результате под водительским сидением полицейские обнаружили сверток с порошком. Экспертиза показала, что это 0,38 грамма синтетических наркотиков.

Правонарушителя доставили в Московский отдел полиции Твери. Там мужчина признался, что приобрел «синтетику» через интернет.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Тверской области грозит до трех лет тюрьмы.