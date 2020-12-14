По факту ЧП со школьницами прокуратура начала проверку в Тверской области

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП на водоеме в Тверской области Фото: архив "КП"

Прокуратура начала проверку по факту ЧП со школьницами в Тверской области. 11 декабря на реке Медведица в Рамешковском районе две девочки - учащиеся 7 класса провалились под лед. На помощь несвершеннолетним пришел отец одной из пострадавших. Мужчина спас девочек и передал медикам для оказания помощи.

- По результатам проверки будет дана правовая оценка на предмет исполнения родителями своих обязанностей, а также органами местного самоуправления законодательства в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период, - сообщили в прокуратуре.

Проверка находится под контролем прокуратуры Тверской области.