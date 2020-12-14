Прокуратура помогла жительнице Тверской области досрочно выйти на пенсию

Женщина через прокуратуру добилась досрочного выхода на пенсию

В Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница. Женщина пожаловалась на нарушение ее пенсионных прав.

Установлено, что пенсионный фонд не включил в стаж работы женщины период ее трудоустройства в Кашаровском детском дом-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии.

Межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании Пенсионного фонда включить в стаж отработанный в учреждении период. Требование рассмотрено и удовлетворено.

Заявительнице досрочно назначена страховая пенсия по старости.