Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении дорожных условий в Тверской области

Из-за сегопада дорожная обстановка ухудшилась Фото: ПТО

Утром, 14 декабря, некоторые районы Тверской области засыпало снегом. В связи с этим ухудшилась дорожная обстановка. По прогнозам Тверского гидрометцентра, снегопад продолжится в течение дня и ночью. Температура воздуха в дневное время составит -1... -6 градусов днем. В ночь на 15 декабря до -8 градусов.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям, что в связи со сложными погодными условиями, необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.

Будьте внимательны и осторожны!