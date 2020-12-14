232 человека заразились коронавирусом в Тверской области 14 декабря

В Твери заразились 80 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области на утро 14 декабря 232 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18264 случая заражения COVID-19.
Выздоровело 12941человек (+114 за сутки).
Изолированы 4910 человек (+118), умерли 413 человек (0 за сутки).
Больше всего зараженных в населённых пунктах:
Тверь 5921 (+80)
Конаковский район 1272 (+21)
Ржев 1222 (+15)
Вышневолоцкий городской округ 1091 (+15)
Кимры 905 (+2)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 387 431 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1603.
Графика: ПТО