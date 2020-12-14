232 человека заразились коронавирусом в Тверской области 14 декабря

В Твери заразились 80 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области на утро 14 декабря 232 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18264 случая заражения COVID-19.

Выздоровело 12941человек (+114 за сутки).

Изолированы 4910 человек (+118), умерли 413 человек (0 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5921 (+80)

Конаковский район 1272 (+21)

Ржев 1222 (+15)

Вышневолоцкий городской округ 1091 (+15)

Кимры 905 (+2)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 387 431 лабораторное исследование на коронавирус, за последние сутки – 1603.