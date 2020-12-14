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В Твери женщина потратила деньги из чужого кошелька

Вещь она подобрала на кассе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Кражу раскрыли полицейские

Кражу раскрыли полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 63-летний местный житель. Мужчина сообщил, что забыл в магазине кошелек, а пропажу обнаружил дома.

Полицейские опросили персонал магазина, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя женщина. Она увидела забытый на кассе кошелек и незаметно его спрятала. На улице вытащила из него деньги, а кошелек выбросила.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Криминал