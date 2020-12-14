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Жители Тверской области смогут задавать вопросы о COVID-19 на портале Госуслуги

На сайте появилась форма для обратной связи
Степан КАМЕНЕВ
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Жители Тверской области смогут узнать информацию про коронавирус на портале Госуслуги.

Жители Тверской области смогут узнать информацию про коронавирус на портале Госуслуги.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для того, чтобы написать вопрос о коронавирусе или направить жалобу, нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. Это возможно сделать в упрощенной форме. Вопросы могут быть как медицинского, так и иного характера.

Затем необходимо заполнить электронную форму, детально описав суть обращения. Если возникло несколько вопросов, требуется написать несколько сообщений. Ответы придут на Госуслугах в личном кабинете или на электронную почту.

Последние новости о коронавирусе в Тверской области на утро 14 декабря: 234 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 18032 случаев заражения COVID-19.

Коронавирус в Тверской области