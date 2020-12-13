В Тверской области женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в дерево

Женщина на автомобиле не справилась с управлением Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла днем, 13 декабря, на 89-м км автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, 48-летняя женщина, управляя автомобилем "Хенде", не справилась с управлением, съехала с дороги, врезалась в деревья и опрокинулась.

В машине женщина ехала одна, была пристегнута ремнем безопасности, признаков алкогольного опьянения у пострадавшей нет. Участок дороги обработан, на автомобиле установлена зимняя резина.