МЧС проверило места продажи пиротехники в Тверской области

МЧС проверило места продажи пиротехники Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В преддверии новогодних праздников сотрудники государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Тверской области провели рейды по объектам торговли пиротехническими изделиями. Инспекторы проверили наличие сертификатов, условия продажи и хранения, а также напомнили жителям основные правите безопасности при использовании пиротехники.

- Пиротехнические изделия нужно покупать только в местах официальной продажи – в магазинах, обеспечивающих сохранность продукции. Некачественная продукция и не имеющая сертификата или декларации соответствия опасна, - обращает внимание старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери капитан внутренней службы Светлана Кудряшова. - Хранить фейерверки следует в сухом месте, в оригинальной упаковке и в недоступных для детей местах, вдали от горючих и легковоспламеняющихся предметов и веществ. Пиротехнику категорически запрещается сушить на батареях, бытовых обогревателях и т.п.

Использовать фейерверки можно только на открытой местности, вдали от людей, жилых домов, деревьев, автостоянок.

Пиротехнику необходимо хорошо закрепить: например, присыпать основание снегом.

Держитесь на безопасном расстоянии. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.