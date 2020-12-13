В Твери мошенники обманули женщину на миллион рублей

Мошенники обманули тверичанку на миллион рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась пожилая женщина. Потерпевшая пояснила, что незнакомый человек, представившись сотрудником банка, сообщил, что ее деньги на счете находятся под угрозой несанкционированного списания. Через терминал женщина перевела мошеннику 1 050 000 рублей на "безопасный" счет.

Позже, осознав, что стала жертвой обмана, тверичанка обратилась в полицию. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

Полиция просит граждан быть бдительнее, не доверять мошенникам, ведь чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков.