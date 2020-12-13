В Тверской области 103 бывших безработных стали предпринимателями

103 безработных открыли собственное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области свободно 14,8 тысяч вакансий для тех, кто ищет работу. C начала года через службы занятости трудоустроены 19 700 жителей региона, 103 бывших безработных стали предпринимателями.

Среди свободных вакансий спрос на инженерно-технические специальности и рабочие профессии. Не хватает слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков и других. Всего по данному направлению заявлено 6,7 тыс. вакансий

- Для Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом является создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест, – считает губернатор Игорь Руденя.

Более 1,7 тыс. вакансий свободны в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Требуются врачи-специалисты, врачи общей практики, средний и младший медицинский персонал.

Востребованы воспитатели, учителя, водители, каменщики, штукатуры, специалисты сферы бытового обслуживания.

В настоящее время профобучение проходят 1573 гражданина, временно оставшиеся без работы. На обучение направлено 827 человек в возрасте старше 50 лет и 233 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.