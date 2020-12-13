Школьники Тверской области могут принять участие в тестировании по ПДД

Школьники могут проверить знания Правил дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области приглашает школьников принять участие в едином федеральном тестировании по основам безопасности дорожного движения. Оно проводится среди учащихся 5-11 классов в период с 14 по 16 декабря 2020 года.

Тестирование будет организовано онлайн в несколько этапов по возрастным группам.

- 14 декабря – 5-7 классы; - 15 декабря – 8-9 классы; - 16 декабря – 10-11 классы.

Школьники, сдавшие тест "на отлично", получат призы: за 1 место – ноутбук; 2 место – электросамокат; 3 место – комплект блогера: мобильный телефон и штатив; 6-10 места - подписки в онлайн кинотеатры.

Для участия необходима регистрация.

21 декабря 2020 на сайте будут выложены правильные ответы.